В Казани появится одна из первых станций по преобразованию свалочного газа в электричество

КАЗАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Одна из первых в РФ станций по преобразованию свалочного газа в электроэнергию будет построена в Казани, где началась рекультивация полигона твердых коммунальных отходов "Самосырово". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани во вторник.

"В Казани началась рекультивация полигона твердых коммунальных отходов "Самосырово" на Мамадышском тракте. После завершения работ полигон, на котором накоплено более 1 млн тонн отходов, превратится в зеленый холм с деревьями и кустарниками. А благодаря современной системе дегазации, которую планируется установить в ходе рекультивации, свалочный газ, выделяемый захороненными отходами, будет использоваться в качестве топлива для газопоршневой электростанции", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что объемов хватит на 15 лет. На реализацию проекта выделено 876,5 млн рублей в рамках федеральной программы "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

"На сегодня здесь 1 млн тонн скопившегося мусора. Но уже в ноябре - декабре 2023 года, когда мы завершим работу, здесь будет еще один зеленый холм, который даст нам "зеленую" энергию", - цитирует пресс-служба мэра Казани Ильсура Метшина.

О системе дегазации

По данным пресс-службы, рекультивация полигона будет проходить в два этапа. На первом этапе свалку приведут в нормативное состояние. "Образующийся в теле свалки газ - это преимущественно метан. Он неприятно пахнет, наносит ущерб экологии, пожароопасен. Но его можно использовать для получения электроэнергии. Для этого нужно его собрать и очистить", - цитирует пресс-служба замруководителя Исполкома Казани Искандера Гиниятуллина.

По словам руководителя подрядной организации "Ядран-Строй" Геворга Априкяна, это голландская технология. "Подобные проекты пока не реализованы в нашей стране, но сейчас такая система дегазации строится в одном из городов Подмосковья", - приводит слова Априкяна пресс-служа.

Второй этап рекультивации предполагает масштабное озеленение полигона, будет высажено более 1 000 деревьев и кустарников.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.