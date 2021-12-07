Около 600 км дорог отремонтировали в Липецкой области в 2021 году

ЛИПЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Около 600 км муниципальных, городских и сельских автомобильных дорог отремонтировали в Липецкой области в 2021 году. Об этом журналистам во вторник сообщил глава областной администрации Игорь Артамонов.

"Всего в Липецкой области приведено в порядок 600 км автодорог, финансирование дорожной деятельности составило 10,1 млрд рублей. Из них средства национального проекта "Безопасные качественные дороги" составляют 4,4 млрд рублей", - сказал Артамонов.

Особое внимание глава региона уделил безопасности дорожного движения. По его словам, в декабре 2021 года в Липецкой области установят еще 14 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. "С помощью видеокамер за 10 месяцев этого года зафиксировано штрафов на сумму 217,2 млн рублей, в 2020 году сумма штрафов была 153,2 млн рублей. Сейчас наблюдается отрицательная динамика по смертности на дорогах. На 22% сократилось общее количество ДТП в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а число погибших уменьшилось на 11,5%", - добавил Артамонов.

Он уточнил, что местные власти в 2022 году продолжат взаимодействие с жителями Липецкой области по дорожной тематике. За год работы в Центре управления регионом были обработаны и проанализированы почти 6 тыс. сообщений по дорожной теме, а каждое пятое сообщение касалось ям и выбоин на дорогах.

В 2022 году финансирование дорожного ремонта в Липецкой области увеличится и составит 10,2 млрд рублей. По предварительной оценке, в Липецкой области будет приведено в порядок почти 580 км региональных и муниципальных автодорог.