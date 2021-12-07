Объекты обращения с отходами мощностью 500 тыс. тонн планируют построить в Башкирии

ТАСС, 7 декабря. Предприятия по обработке бытовых отходов мощностью 500 тыс. тонн планируется построить в Башкирии, объем инвестиций оценивается в 6 млрд рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО) по итогам встречи с главой Минприроды Башкирии Уралом Искандаровым.

"Обсудили на встрече создание новых перспективных объектов обработки на территории республики. Общая мощность комплексов составит более 500 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Было предложено реализовать все проекты на основе концессий, объем инвестиций оценивается в более чем 6 млрд рублей. Рассматривается финансирование за счет зеленых облигаций РЭО. Наиболее приоритетным для региона, по нашему мнению, является создание объектов для нужд города Уфы и прилегающих муниципальных образований. Со стороны РЭО продолжим тесное взаимодействие по развитию отрасли в регионе", - заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отмечают в РЭО, создание мощностей позволит выполнить в полном объеме показатели федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" в Башкирии и создаст условия для развития производств по переработке вторсырья.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.