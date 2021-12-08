В Липецке к концу 2022 года построят новую детскую поликлинику на 400 посещений в смену

ТАСС, 8 декабря. Власти Липецкой области планируют открыть в конце 2022 года новую детскую поликлинику в Липецке. Об этом сообщил в своем Instagram в среду губернатор региона Игорь Артамонов.

"Строим новую детскую поликлинику в Липецке. Новая поликлиника появится благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Она будет состоять из двух корпусов - лечебного и лабораторного. Срок сдачи - декабрь 2022 года", - написал он.

Артамонов добавил, что подрядчики уже приступил к армированию и бетонированию фундамента. "Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену. Здесь будет работать рентгенологический блок, эндоскопический кабинет, отделение функциональной диагностики. Откроем и дневной стационар на 30 коек, и отделение восстановительного лечения с залом ЛФК (лечебной физкультуры), кабинетами массажа и физиотерапии", - сообщил глава региона.

Как уточнила пресс-служба администрации региона, новая детская поликлиника строится взамен старых - на улице Гагарина и на улице Филипченко, оба медучреждения расположены на первых этажах жилых домов и капитальный ремонт там не проводился более 30 лет.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.