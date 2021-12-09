Жилой дом для сотрудников культурного кластера в Севастополе достроят летом 2022 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Строительство жилого дома для сотрудников культурного кластера, который создается в Севастополе по национальному проекту "Культура", завершится летом 2022 года, сообщил журналистам в четверг представитель фонда "Национальное культурное наследие" Сергей Волков.

"Летом следующего года", - ответил он на вопрос ТАСС о сроках завершения строительства дома.

Волков добавил, что при необходимости будет рассмотрен вопрос о строительстве еще одной многоэтажки. При этом и уже начатый дом, и тот, который может быть построен, будут расположены за пределами мыса Хрустальный.

По данным подрядчика АО "Арго", 12-этажный дом рассчитан на 238 квартир по одной, две и три комнаты. Их будут выдавать во временное пользование сотрудникам кластера и специалистам, приглашенным на короткий срок.

Севастопольский культурно-образовательный кластер займет почти 50 гектаров в центре города. Он станет одним из четырех музейно-культурных комплексов, создающихся в России, в него войдут академия хореографии, театр оперы и балета, выставочный зал. Вокруг будет разбит большой парк.