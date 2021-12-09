Около 98% планируемых на 2021 год дорожных работ в рамках нацпроекта выполнены

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Около 98% дорожных работ, запланированных на текущий год в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", выполнены, говорится в сообщении по итогам заседания президиума правкомиссии по региональному развитию в РФ.

"Подходит к завершению третий год реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Наша штабная работа в течение года дает свои результаты - фактическое выполнение работ уже составляет порядка 98%", - сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Говоря о возможности снижения стоимости дорожного строительства он также отметил, что одним из важных элементов этой работы является ранняя контрактация и закупка материалов в сезон, когда стоимость материалов ниже.

По словам вице-премьера, начиная с 2022 года, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будет реализована часть мероприятий, вошедших в Транспортную стратегию, таких как приведение в нормативное состояние до 85% опорной сети и искусственных сооружений.

"Мы сейчас активно формируем программу на пять лет. Прошу серьезно к этому отнестись - все, что мы закрепим на пятилетку, у нас должно быть построено. И ключевой вопрос - приведение в нормативное состояние опорной сети дорог с учетом связанности проектов по муниципальным, региональным и федеральным трассам", - заявил Хуснуллин.

Говоря о безопасности дорожного движения, он сообщил, что по оперативным данным за 11 месяцев текущего года число погибших в ДТП сократилось к аналогичному периоду прошлого года почти на 9%.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году по поручению президента РФ был переформатирован и, в том числе получил новое название - "Безопасные качественные дороги". Основные цели проекта - рост доли региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году, доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии должна вырасти с 69% в 2020 году до 85% в 2024 году и сохранится на этом уровне до 2030 года. Смертность в ДТП должна быть снижена с 10,9 человек на 100 тыс. населения в 2020 году до 4 человек на 100 тыс. населения в 2030 году.