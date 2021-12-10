Все социально значимые объекты Прикамья досрочно подключили к высокоскоростному интернету

ПЕРМЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 340 ФАПов, школ, домов культуры, библиотек и других социально значимых объектов Пермского края досрочно подключили к высокоскоростному интернету в 2021 году. Работы велись по нацпроекту "Цифровая экономика", сообщил в пятницу губернатор региона Дмитрий Махонин.

"Досрочно подключили к высокоскоростному интернету все социально значимые объекты в регионе. Работы велись в каждом уголке Пермского края, даже в самом отдаленном. Теперь пользоваться интернетом могут во всех без исключения школах и медучреждениях", - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Он отметил, что за три года по нацпроекту "Цифровая экономика" в Пермском крае подключены к интернету более 300 ФАПов, 217 школ, 111 домов культуры и библиотек, 22 пожарные части, 55 зданий Росгвардии, 70 зданий органов местного самоуправления. Из них 340 объекта обеспечили связью в 2021 году.

Работы проводила компания "ЭР-Телеком Холдинг", было проложено более 410 км волоконно-оптических линий связи. "Подключение социально значимых объектов к Всемирной сети - важная инициатива. Следующий шаг- подключение к созданной инфраструктуре жителей отдаленных уголков нашего края, куда, благодаря реализованному федеральному проекту, пришел широкополосный доступ в интернет", - прокомментировал вице-президент по развитию и массовому рынку АО "ЭР-Телеком Холдинг" Владимир Романив.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". В 2020 году согласно поручению президента был утвержден седьмой федпроект "Искусственный интеллект". На данный момент общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей. К 2030 году необходимо в четыре раза увеличить инвестиции в отечественное программное обеспечение, повысить цифровую зрелость, 95% услуг должны потребляться жителями онлайн и 97% домохозяйств должны быть подключены к интернету.

"ЭР-Телеком холдинг" - ключевой резидент технопарка Morion Digital, российская телекоммуникационная компания, предоставляющая в том числе услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT). Компания работает в 567 городах России. Магистральная сеть "ЭР-Телекома" покрывает две трети территории России, обслуживая более 13 млн домохозяйств. Головной офис компании находится в Перми.