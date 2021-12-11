В Приморье первый застройщик вступил в нацпроект "Производительность труда"

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Компания "Вива" стала первым в Приморье застройщиком, вступившим в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", сотрудники предприятия обучатся бережливым технологиям. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"Компания "Вива" стала первым застройщиком в Приморском крае, который вступил в национальный проект "Производительность труда" под руководством Регионального центра компетенций. Цель у участника более чем амбициозная - сдать два новых многоэтажных жилых дома уже в 2022 году. Стартовое совещание по запуску на предприятии проекта бережливого производства состоялось прямо у подножия объекта", - говорится в сообщении.

Строительная компания работает на всей территории Дальнего Востока. Сотрудникам предстоит понять, как улучшить свою работу, устранив потери и неэффективные процессы на объекте в Находке - городе на юге Приморья.

В Приморском крае национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" начал действовать в марте 2020 года. Обучение бережливым технологиям к 2024 году пройдут более 900 сотрудников компаний - участников проекта. К настоящему времени в регионе к проекту присоединилось 31 предприятие. Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Основная задача проекта - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства.