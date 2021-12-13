Краснодарский край стал самым упоминаемым в СМИ в контексте нацпроектов в ноябре

ТАСС, 13 декабря. Краснодарский край, Нижегородская и Московская области чаще других регионов упоминались в СМИ в контексте нацпроектов в ноябре 2021 года. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для ТАСС.

Краснодарский край, который месяцем ранее занял вторую строчку рейтинга, в ноябре стал первым регионом по упоминанию национальных проектов с результатом 7 082 сообщений. Наиболее интересными для СМИ темами в ноябре стали увеличение отгрузки зерновых культур терминалом в Латинском районе Краснодарского края, выполнение Кубанью основных показателей нацпроекта по повышению производительности труда в 2021 году, а также ремонт 43 км региональных трасс в крае.

Вторым по числу упоминаний в ноябре 2021 года стала Нижегородская область, которая месяцем ранее вообще не вошла в тройку финалистов (5 505 сообщений). Журналисты рассказывали о ремонте в области 11 участков дорог, играющих важную роль в развитии туристического потенциала области, о грантах для 114 социальных предпринимателе области, а также о ремонте дорог, ведущих к медучреждениям.

Тройку финалистов замкнула Московская область, которая месяцем ранее возглавляла рейтинг (5 086 сообщений). Как отмечают в "Медиалогии", главными темами стали закупка техники для борьбы с лесными пожарами, продление акции "Сдай старые шины на переработку", а также итоги участия жителей Подмосковья в онлайн-зачете "Я знаю ПДД".