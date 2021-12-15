Свыше 20 улиц отремонтировали в 2021 году в крупных городах Липецкой области по нацпроекту

ЛИПЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Свыше 20 улиц отремонтировали в текущем году в крупных городах Липецкой области в рамках нацпроекта. Об этом сообщил в среду ТАСС глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В крупных городах - Липецке и Ельце - на средства нацпроекта отремонтировано свыше 20 улиц, причем только в областном центре число реконструируемых участков составило 23 улицы", - сказал Артамонов. В качестве примера он привел один из самых крупных проектов - ремонт улицы 50 лет НЛМК, который в настоящее время близится к завершению. Здесь, по словам главы региона, не только приводят в порядок дорожное полотно, но также делают пешеходные зоны, обустраивают велодорожки и монтируют сеть ливневой канализации. "Отдельное внимание в рамках работ уделяется обеспечению безопасности горожан - ставят новые светофоры, ограждения и другие средства организации движения", - пояснил Артамонов.

Он рассказал, что в Ельце сейчас ведется капитальный ремонт одной из самых длинных центральных улиц - Коммунаров. Новое покрытие появилось в городе еще на трех улицах - Матросова, Фрунзе и Северной. "Также на деньги нацпроекта отремонтирована улица Советская в городе Грязи", - заметил Артамонов.

В общей сложности в рамках нацпроекта в области в текущем году отремонтировали около 600 км муниципальных, городских и сельских автодорог. "Финансирование дорожной деятельности составило 10,1 млрд рублей, из них средства нацпроекта "Безопасные качественные дороги" составляют 4,4 млрд рублей", - заключил Артамонов.