РЭО вложит почти миллиард рублей в тульский завод по утилизации отходов

ТАСС, 15 декабря. Российский экологический оператор (РЭО) вложит 990 млн рублей в строительство завода по обработке и утилизации отходов в Тульской области, который сможет снизить захоронение отходов на 61,5%. Об этом сообщила в среду пресс-служба РЭО.

"Рад сообщить о новом проекте, в финансировании которого примет участие РЭО. Это мусороперерабатывающий комплекс в Тульской области, его мощность составит 480 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Форма финансирования - выкуп облигационного займа на сумму 990 млн рублей. Напомню, что такую меру поддержки нам одобрило летом правительство, и мы уже воспользовались ей для финансирования ряда проектов. Данный комплекс позволит выполнить показатели федерального проекта - на 100% по обработке и на 43,75% по утилизации отходов, поступающих на завод", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Завод в Ленинском районе Тульской области планируется запустить в первой половине 2022 года. Он позволит увеличить долю отходов, направляемых на обработку в регионе, почти в два раза, и долю перерабатываемых отходов - почти в девять раз. Общий объем инвестиций проекта составит почти 3,5 млрд рублей. Форма финансирования со стороны РЭО - облигационный заем на сумму 990 млн рублей с процентной ставкой 3,75% годовых на срок 10 лет.

Завод сможет отбирать 22,5% вторичных материальных ресурсов. На заводе будут также построены участок расщепления полимерных материалов (113 тыс. тонн в год) и участок производства техногрунта (97 тыс. тонн в год).

"В основе технологии бесконтактного расщепления полимеров лежит метод термического разложения сырья - пиролиза. Пиролизу подвергаются различные пластики, полимеры, резина, а также древесина, бумага, пищевые отходы. При пиролизе образуются зольноуглеродистый остаток и парогазовая смесь. Часть парогазовой смеси, которую невозможно конденсировать, остается в газообразном состоянии и направляется на автономную работу установок и отопление, а зольно-углеродистый остаток безвреден и может применяться для формирования техногрунта", - рассказали в РЭО.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.