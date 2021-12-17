На ремонт и обустройство дворов в Бурятии в 2022 году направят около 1 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 17 декабря. /ТАСС/. Национальный проект "Жилье и городская среда" и проект "Тысяча дворов" позволят в Бурятии в 2022 году отремонтировать дворовые территории и построить во дворах детские и спортивные площадки на 1 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в республиканском Минстрое.

"Свыше 120 дворов благоустроят в Бурятии в 2022 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", на это предусмотрено 150 млн рублей. Еще 120 современных площадок появится по новой программе "Тысяча дворов", по ней предусмотрено почти 850 млн рублей", - сообщили в Минстрое региона.

Работы по благоустройству планируется провести в каждом муниципальном образовании. При обсуждении проектов будут участвовать местные жители.

"Сейчас Минстроем Бурятии совместно с муниципальными образованиями формируется адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве. До 1 февраля следующего года пройдут общественные слушания, после чего будет сформирован список дворовых территорий с учетом мнения жителей. И уже в мае 2022 года начнутся работы по благоустройству", - приводит пресс-службе слова министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николая Рузавина.

В 2021 году в регионе по нацпроекту "Жилье и городская среда" обновлено 124 дворовых территорий на сумму 131 млн рублей.

Решение о реализации программы по благоустройству дворовых территорий "Тысяча дворов" было принято на VI Восточном экономическом форуме. Из федерального бюджета на модернизацию дворов 11 субъектам Дальневосточного федерального округа будет выделено 7 млрд рублей.