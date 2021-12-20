В томском онкодиспансере появился уникальный аппарат для точечной терапии рака

ТОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Томский областной онкологический диспансер получил новый линейный ускоритель для проведения точечной лучевой терапии на средства нацпроекта "Здравоохранение". Оборудование за 270 млн рублей не имеет аналогов в регионе и позволит быстро и безопасно лечить опухоли размером от 2 мм, сообщил журналистам главврач медучреждения Максим Грищенко.

"Линейный ускоритель сегодня является безальтернативным по скорости и точности лечения, это единственный аппарат подобного класса в Томской области. Основное преимущество этого аппарата заключается в том, что он позволяет воздействовать на опухоли самых малых размеров, начиная уже с 2 мм - либо это опухолевый очаг, либо метастатический очаг. Мы воздействуем целенаправленно на этот небольшой очаг, при этом не повреждая соседние ткани. Безопасность - его главное преимущество", - сказал Грищенко.

Он уточнил, что ускоритель позволит также сократить число сеансов лучевой терапии со 120 до 60, а также практически вдвое увеличить терапевтические возможности радиологического корпуса Томского областного онкологического диспансера, сократить время на ожидание терапии и снизить нагрузку на врачей, работающих в две смены, чтобы помочь пациентам. Его применение с другими методами лечения онкодиспасера позволит оказывать помощь на уровне федерального центра.

Как сообщил журналистам глава департамента здравоохранения Сергей Дмитриев, ускоритель был приобретен за 270 млн рублей по национальному проекту "Здравоохранение". Ежегодно около 1 тыс. пациентов из Томска, области и других регионов получают лечение в радиологическом корпусе Томского областного онкологического диспансера. В 2019 году лучевую терапию прошли 917 пациентов, в 2020 - 759, в текущем году - 1 114 пациентов.

Борьба против онкологических заболеваний является одной из приоритетных задач в Томской области. Основная масса мероприятий проходит в рамках национального проекта "Здравоохранение". По данным областной администрации, в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в регионе к 2024 году планируется сократить смертность от новообразований с 218,1 случая на 100 тысяч человек до 205 случаев. Выявление рака на ранней стадии должно вырасти с 57,2% до 63%.