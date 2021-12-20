В Омской области в два раза увеличили число консультационных пунктов для родителей

ТАСС, 20 декабря. Количество консультационных пунктов для родителей, которые желают принять на воспитание детей-сирот, увеличилось в Омской области за три года реализации нацпроекта "Образование" в два раза и достигло 336. Как сообщила в понедельник пресс-служба омского Минобра, большая часть новых пунктов появилась в сельских районах области.

"За три года реализации национального проекта "Образование" количество таких пунктов увеличилось в Омской области более чем в два раза. Большая часть из них создана в муниципальных районах региона", - сообщили в пресс-службе.

Всего теперь в Омской области насчитывается 336 пунктов, где граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, могут проконсультироваться по вопросам образования, воспитания, пропагандирования позитивного и ответственного родительства, значимости родительского просвещения и укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений.

Часть из них действует на базе некоммерческих организаций, которые получают гранты из федерального бюджета. Так, в 2019 году получателями гранта стали четыре организации, в 2020 году - шесть, в 2021 - две организации. В следующем году 34 млн рублей на открытие и обеспечение консультационных пунктов получат пять омских некоммерческих организаций.

Всего за 2021 консультации получили более 100 тыс. семей, обратившихся за помощью. "Благодаря реализации нацпроекта "Образование" мы создаем условия для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализуем программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, обучающихся по программам основного общего и дошкольного образования, в том числе форме семейного образования", - подытожили в Минобре.

Нацпроект "Образование" охватит период 2019-2024 годов. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.