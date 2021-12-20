Современные мастерские открылись в Курганском промышленном техникуме

ТАСС, 20 декабря. Новые современные мастерские по сварочному производству, мехатронике, фрезерным и токарным работам на станках с ЧПУ открылись в Курганском промышленном техникуме благодаря нацпроекту "Образование" - на их создание было выделено около 76 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе департамента образования региона.

"Новые мастерские по направлениям "Сварочное производство", "Мехатроника", "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", "Токарные работы на станках с ЧПУ" открыли в Курганском промышленном техникуме в рамках нацпроекта "Образование". Из областного бюджета на ремонт корпуса мастерских было выделено почти 20 млн рублей. Еще 56 млн рублей ушло на оснащение здания современным оборудованием. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта "Образование" и гранту, который техникум выиграл в прошлом году", - говорится в сообщении.

По данным директора образовательного учреждения Владимира Сапрыгина, здание мастерских было построено в 1976 году, и до настоящего времени ремонт здесь не проводился. "Мы заменили крышу, сделали внутреннюю отделку, поменяли отопление, силовые осветительные сети, санузлы, закупили новейшее оборудование. Всего на эти цели было израсходовано 76 млн рублей. Это впервые в истории нашего техникума", - цитирует его пресс-служба.

Учебное заведение готовит студентов по 18 специальностям, в том числе для сферы машиностроения.

"Наши предприятия модернизируют свою базу, приобретают новое оборудование, и, соответственно, те выпускники, которые придут к ним на эти новые рабочие места, должны обладать современными компетенциями. Считаю, что в нашем промышленном техникуме создана достойная база для подготовки специалистов", - отметила замгубернатора Лариса Кокорина.

В департаменте добавили, что в 2022 году запланировано открытие еще шести мастерских в ссузах области, в 2023 году - 14 и в 2024 году - восьми.