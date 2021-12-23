Число модельных библиотек в Кировской области вырастет до 18 к концу 2022 года

ТАСС, 23 декабря. Власти Кировской области планируют до конца 2022 года довести число модельных библиотек в регионе до 18. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"Одним из главных мероприятий национального проекта "Культура" можно назвать создание современных библиотечных пространств. В 2022 году 25 млн рублей выделено на создание еще пяти модельных библиотек в области. К концу 2022 года в регионе будет создано 18 модельных библиотек", - говорится в сообщении.

Как отметила министр культуры Татьяна Мазур, модельные библиотеки появятся на базах библиотек Афанасьевского, Орловского, Юрьянского, Кирово-Чепецкого района и библиотеки № 21 города Киров. Первые пять модельных библиотек открыли в регионе в 2020 году, в 2021 году создали еще восемь.

По словам Мазур, по проекту "Культурная среда" в 2022 году выделены средства на строительство сельского Дома культуры на 100 мест в поселке Соколовка Зуевского района, здесь разместятся выставочное пространство, кабинеты для занятия в кружках и библиотека. Около 30 млн рублей направят на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств Белохолуницкого, Кильмезского, Омутнинского, Подосиновского, Оричевского районов и города Кирова. Также в 2022 году капитально отремонтируют здание детской школы искусств им. Жуйкова Нолинского района. Кроме того, в Центральной детской библиотеке Омутнинского района создадут новый виртуальный концертный зал.

Всего в 2021 году на реализацию нацпроектов в Кировской области было выделено 13,5 млрд рублей, из них 8,8 млрд рублей - федеральные средства. В регион поступило 2 млрд рублей федеральных средств по нацпроекту "Образование" на строительство первых шести школ, возведение которых будет проводиться в 2022 году. Еще 4,2 млрд направили на строительство и реконструкцию 33 объектов, среди которых два пешеходных перехода на автодорогах в Малмыжском и Нолинском районах, два многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилья в городе Кирове и другие объекты.