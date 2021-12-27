Разрешение на строительство ЦКП СКИФ под Новосибирском планируется получить в январе

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Разрешение на строительство установки класса "мегасайенс" Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)" планируется получить до конца января 2022 года. Об этом сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС директор Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН, который является заказчиком проекта, Валерий Бухтияров.

Ранее СМИ сообщали о задержке начала строительства установки из-за замечаний госэкспертизы. В середине декабря Росатом получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на проект установки класса "мегасайенс" СКИФ. Оно позволит приступить к следующим шагам реализации проекта - разработке рабочей документации и началу строительно-монтажных работ.

"Разрешение на строительство мы должны получить раньше. Мы начали над этим работу, есть определенный цикл подачи документов, и мы его постараемся пройти, чтобы сразу после Нового года, условно говоря, до 20 января, такое разрешение получить", - сказал Бухтияров.

При этом он прогнозирует удорожание работ по возведению установки на 25% - с 37,1 до почти 47 млрд рублей по итогам строительства.

"В принципе, если пересчитать в рамках подготовки по тем строительным работам, которые должны проводиться на протяжении следующих лет, я думаю, что мы выйдем на сумму примерно на 9,5 млрд рублей выше, чем сейчас. Сейчас у нас 37,1 млрд рублей определена, то есть где-то на уровне 47 млрд рублей, чуть меньше (46,6 млрд рублей - прим. ТАСС)", - сказал Бухтияров.

Он пояснил, что сумма строительства уже скорректирована по итогам прохождения Главгосэкспертизы до 43,8 млрд рублей. По словам Бухтиярова, это связано с уточнением проектных данных. "Я напомню, что в постановлении правительства №1777 от декабря 2019 года (О финансировании проекта "СКИФ" - прим. ТАСС) был предварительный предельный объем средств, и это означало, что у нас есть возможность по результатам проектирования выйти на некоторую сумму, которая будет одобрена Главгосэкспертизой. Это случилось, мы вышли на сумму 43,8 млрд рублей в ценах второго квартала 2021 года", - пояснил он.

Директор ЦКП "СКИФ" Евгений Левичев сообщил, что основные работы по строительству установки начнутся в апреле следующего года, когда прогреется земля. Он уточнил, что фундамент установки представляет собой сложную строительную конструкцию толщиной 4,5 м - это несколько слоев различных материалов. "Очень сложный объект с точки зрения строительства. Например, фундаменты, которые предполагается сделать под основные ускорительные здания - здание накопителя и здание инжектора - они очень сложные для того, чтобы избежать возможного влияния сейсмических вибраций, а пучок очень чувствителен к этим эффектам", - пояснил он.

Центр коллективного пользования СКИФ - установка класса "мегасайенс", источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Заказчик и застройщик проекта "мегасайенс" - Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН. Уникальный научный комплекс с самым ярким и интенсивным пучком рентгеновского излучения станет флагманом передовых исследований в области химии, физики, биологии, геологии, материаловедения и медицины не только в России, но и в мире.

О проекте

СКИФ создается в рамках национального проекта "Наука и университеты" в наукограде Кольцово (Новосибирская область) как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 га, периметр основного кольца ускорителя составляет 480 м. Центр коллективного пользования будет включать не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Решение о его строительстве поддержал в феврале 2018 года на совете по науке и образованию президент России Владимир Путин. В 2022 году на строительство ЦКП СКИФ из федерального бюджета планируется выделить свыше 10 млрд рублей, в 2023 году - 12,9 млрд рублей, в 2024 - 9,3 млрд.

Генеральный проектировщик объекта - АО "Центральный проектно-технологический институт". Единственным изготовителем технологически сложного оборудования для СКИФ определен Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН. В мае 2021 года правительство РФ определило АО "Концерн Титан-2" генеральным подрядчиком строительства ЦКП СКИФ, включая монтаж инженерных систем и оборудования. Всего на изготовление оборудования ускорительного комплекса будет потрачено 12,5 млрд рублей.