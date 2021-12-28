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В Якутию поступили первые передвижные медицинские комплексы, закупленные по нацпроекту

Ключи от них глава региона Айсен Николаев передал главврачам центральных районных больниц 11 улусов

ЯКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Районные больницы Якутии получили передвижные медицинские комплексы, приобретенные по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Специализированные автотранспортные средства приобретены по национальному проекту "Здравоохранение", на эти цели из бюджета республики было выделено 235 млн рублей. Сегодня, 28 декабря, ключи от новых передвижных комплексов главным врачам центральных районных больниц 11 улусов (районов - прим. ТАСС) вручил глава Якутии Айсен Николаев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС уточнили, что это первые поступившие в регион комплексы.

Главный врач Нюрбинской районной больницы Наталья Павлова выразила уверенность в том, что "поликлиники на колесах" помогут медикам повысить качество профилактических осмотров и диспансеризации в отдаленных районах республики. "Мы очень рады, что с получением этих передвижных медицинских комплексов в разы повысится качество и доступность оказания первичной медико-санитарной помощи жителям сельских, отдаленных и труднодоступных наслегов (сельских поселений)", - передает ее слова пресс-служба правительства региона.

2021 год был объявлен в Якутии Годом здоровья. В этом году в регионе был создан совет при главе региона по благополучию и устойчивому развитию для повышения качества жизни населения и обеспечения развития республики. В марте Николаев подписал указ о стратегических направлениях укрепления здоровья жителей республики, согласно которому 2021-2030 гг. объявлены в Якутии Десятилетием здоровья.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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