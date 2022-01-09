В Чечне в 2021 году построили 26 новых школ для сокращения трехсменки

ГРОЗНЫЙ, 9 января. /ТАСС/. Власти Чечни в 2021 году для сокращения трехсменного режима обучения по нацпроекту "Образование" построили 26 новых школ на 17,5 тыс. мест. Семь из них будут введены в эксплуатацию в этом году. Об этом ТАСС сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

Задача ликвидации трехсменного обучения является одной из самых актуальных в сфере образования республики. Для решения проблемы до 2024 года будут построены новые общеобразовательные организации в рамках реализации национальных проектов "Образование", "Жилье и городская среда" и программ Министерства просвещения РФ.

"В 2021 году для снижения трехсменного режима построено 26 школ на 17,5 тыс. мест, из которых 19 на 12,4 тыс. мест введены к началу учебного года и семь будут введены в 2022 году. Кроме этого, до 2024 года будет построено еще 42 школы и планируется подача заявки на строительство 32 школ", - отметила Хучиев.

По его словам, уже реализованные меры уменьшили трехсменку с 70 до 25 школ. "Также в программу модернизации школьных систем образования на 2022-2023 годы включены 80 образовательных учреждений на сумму 4,787 млрд рублей. Всего [планируется] включить в программу до 2025 года не менее 132 школ", - добавил он.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число ведущих стран по качеству общего образования.