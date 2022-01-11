В Хабаровске для лечения болезней сердца дооборудовали три больницы по нацпроекту

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае дооснастили оборудованием для лечения сердечно-сосудистых заболеваний три больницы в региональной столице. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра - начальник управления организации медицинской помощи населению Алексей Веселов.

"В прошлом году на реализацию регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (нацпроект "Здравоохранение") было предусмотрено 218,1 млн рублей, в том числе 215,1 млн рублей - средства федерального бюджета", - сказал Веселов, уточнив, что деньги направили на закупку оборудования для трех медицинских учреждений Хабаровска.

Так, для краевой клинической больницы №2, где организован региональный сосудистый центр, закупили 24 функциональные кровати, столы для кинезиотерапии, роботизированные велоэргометры. Для краевой клинической больницы №1, где есть первичное сосудистое отделение, доставили новый рентгеновский компьютерный томограф с сопутствующим оборудованием для исследований сердца и головного мозга. В городскую больницу №7, по словам Веселова, поставили ангиографический комплекс, стол для кинезиотерапии и другое оборудование.

Помимо этого, в регионе ведется вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, для чего пациентов обеспечивают лекарствами в амбулаторных условиях. На это направили 99,7 млн рублей, что позволило предоставить необходимые препараты для почти 2 тыс. человек, это 90% от числа пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на наблюдении.

Веселов уточнил, что по итогам прошлого года в регионе достигли целевых показателей по смертности населения от ишемической болезни сердца - 351,5 на 100 тыс. населения, от цереброваскулярных болезней - 188,5 на 100 тыс. населения. Вместе с тем сложная эпидемиологическая обстановка с коронавирусной инфекцией не позволила достичь нужных показателей по больничной летальности от инфаркта миокарда и от острого нарушения мозгового кровообращения.

"В 2022 году будет продолжено дооснащение и переоснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений, продолжится вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. На эти цели из федерального бюджета предварительно запланировано выделить 289,1 млн рублей", - сказал Веселов.