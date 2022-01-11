Села Брянской области с населением от 250 до 500 человек обеспечили бесплатным интернетом

ТАСС, 11 января. Власти Брянской области в 2021 году обеспечили бесплатным доступом к сети "Интернет" все 317 населенных пунктов региона, в которых проживает от 250 до 500 человек. Работы проводились по нацпроекту "Цифровая экономика", сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"По итогам 2021 года во всех населенных пунктах Брянской области с численностью проживающих от 250 до 500 человек (317 единиц) построены точки общего доступа к сети Интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с (бесплатно для населения)", - говорится в сообщении.

Также базовые станции, обеспечивающие доступ к голосовой связи и мобильному интернету стандарта 4G, установили в 50 населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Отмечается, что ранее на этих территория отсутствовала качественная радиотелефонная связь.

Всего за три года реализации нацпроекта власти региона перевыполнили план по подключению к интернету социально значимых объектов на 8%, обеспечив доступом к нему 892 организации вместо запланированных 825. "За три года реализации проекта на территории Брянской области организован доступ к сети для 892 объектов, из них 150 сельских администрации, 295 школ, 407 ФАПов, 27 пожарных частей и постов, 13 сельских библиотек", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Цифровая экономика" направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, были запущены в 2019 году.