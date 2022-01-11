В Новосибирской области начал работать амбулаторный центр онкопомощи

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) начал работу на базе Центральной больницы города Бердск под Новосибирском в рамках национального проекта "Здравоохранение". Он позволит оперативно проводить диагностическое обследование и получать консультации онколога, сообщает пресс-служба областного правительства во вторник.

"То, что раньше можно было сделать только в Новосибирске, иногда за некоторыми услугами приходилось ехать в другие города, сегодня есть возможность пройти диагностику, лечение непосредственно рядом со своим домом, в комфортных условиях, и тут же, одновременно, получить, например, телемедицинскую консультацию специалистов самого высокого уровня из любого уголка страны", - приводит пресс-служба слова главы региона Андрея Травникова, посетившего онкоцентр.

ЦАОП оснащен современным оборудованием, необходимым для диагностики рака на ранней стадии: аппараты УЗИ, ФЛГ, для проведения гастро- и бронхоскопии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и др. Это даст возможность определить тактику лечения и дать направление в онкодиспансер.

Центр стал первым в Бердске - втором по численности населения городе Новосибирской области. Ранее подобные учреждения появились в областном центре и некоторых районах субъекта.

В 2020 году в регионе отмечено около 10,7 тыс. случаев заболевания раком - больше, чем в среднем по России, хотя, как сообщал ранее главный онколог области Вадим Захаров, за год этот показатель снизился на 10%. Захаров связывал это с мероприятиями национального проекта "Здравоохранение", в частности, с закупкой нового оборудования для проведения терапии и диагностики злокачественных образований.

О нацпроекте

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из задач национального проекта "Здравоохранения". Главная цель нацпроекта - сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет и более. Для достижения этих целей разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение", и еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография". Основной ресурс для снижения смертности находится в сокращении смертности россиян в трудоспособном возрасте.