В Татарстане в 2022 году на поддержку малого и среднего бизнеса направят 1,2 млрд рублей

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Объем финансирования нацпроекта по поддержке МСП в Татарстане в 2022 году составит 1,2 млрд рублей. В прошлом году были предусмотрены аналогичные суммы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

"В этом году в Республике Татарстан на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" будет направлено 1,2 млрд рублей. Аналогичный объем финансирования был предусмотрен в 2021 году", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что развитие предпринимательства сформировано в федеральных проектах по трем направлениям: поддержка самозанятых, поддержка начинающих предпринимателей (предакселерация) и развитие действующих предпринимателей (акселерация).

"Благодаря мероприятиям поддержки бизнеса, на конец 2021 года численность занятых в сфере МСП, включая ИП и самозанятых, превысила 780 тыс. человек", - сообщает пресс-служба.

Цель национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" - поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.