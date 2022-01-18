В Калмыкии план по вводу в эксплуатацию жилья в 2021 году перевыполнили более чем на 20%

ЭЛИСТА, 18 января. /ТАСС/. План по вводу в эксплуатацию жилья в Калмыкии в рамках нацпроекта за минувший год перевыполнили на 24%, сообщил ТАСС во вторник министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Антон Рубанов.

"В рамках регионального проекта "Жилье" в Калмыкии на 2021 год был предусмотрен ввод в эксплуатацию жилья в объеме 92 тыс. кв. метров. По оперативным данным на 1 января, построено 114 тыс. кв. метров, из них 22 тыс. кв. метров - в многоквартирных новостройках и 92 тыс. кв. метров - это индивидуальное жилье", - сказал он.

Калмыкия в минувшем году впервые поучаствовала в федеральной программе "Стимул", предусматривающей стимулирование жилищного строительства в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Благодаря этому в Элисте построили 1,5 тыс. кв. метров индивидуального жилья для многодетных семей. В республиканском центре к земельному массиву для многодетных семей за федеральные средства подведен водопровод, уточнил министр. К планируемому к строительству многоквартирному жилому дому в Элисте подведены инженерные сети - водопровод и канализация.

"В текущем году участие региона в программе "Стимул" будет продолжено: планируется подведение инфраструктуры водоотведения к массиву для многодетных семей в Элисте. Мы планируем по нацпроекту ввести в эксплуатацию 98 тыс. кв. м. жилья. По прогнозу, наиболее активно застройка будет вестись в городском округе города Элисты, Целинном, Яшалтинском, Черноземельском районных муниципальных образованиях", - добавил Рубанов.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.