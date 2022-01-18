В Алтайском крае создадут агробиотехнопарк

ТАСС, 18 января. Агробиотехнопарк, на базе которого ученые будут реализовывать научные разработки в сфере агропромышленного комплекса (АПК), создадут в Алтайском крае. Об этом ТАСС сообщил ректор Алтайского государственного университета (АлтГУ) Сергей Бочаров.

"Из крупных проектов, которые мы намерены реализовать в рамках стратегии "Приоритет 2030" - мы планируем создать агробиотехнопарка. Вуз будет здесь одним из участников этого проекта совместно с ФАНЦА (Федеральным научным центром агробиотехнологий - прим.ТАСС). За счет средств региона будет создана инфраструктура парка, управляющая компания, появятся резиденты из числа индустриальных партнеров. Роль такого парка будет в коммерциализации научных разработок ученых", - сказал Бочаров, не уточнив стоимость и сроки создания такого парка.

В числе других масштабных проектов стратегии развития вуза до 2030 года, по словам Бочарова, создание карбонового полигона, с помощью которого ученые намерены измерить уровень выделения углерода при разных режимах обработки почвы

Ранее директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки РФ Вугар Багиров заявил о необходимости создать на Алтае агробиотехнопарк в рамках реализации нацпроекта "Наука и университеты". С таким предложением он обратился к губернатору региона Виктору Томенко. В регионе с помощью реализации этого проекта планируют увеличивать урожайность и объем продукции методами биотехнологий в АПК в связи с растущим количеством населения и сокращающимся числом земель.

Алтайский край - аграрный регион с самой большой площадью пашни в стране в 6,5 млн га. Регион сохраняет лидирующие позиции в стране по производству муки, крупы, зерновых продуктов для завтрака, сыра и сухой сыворотки, край занимает второе место по производству сливочного масла.