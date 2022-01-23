В Ингушетии построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс в 2023 году

МАГАС, 23 января. /ТАСС/. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" построят в Сунже в 2023 году, написал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале.

"Собираемся строить в Сунже новый ФОК, так как старый не соответствует нормативным требованиям, его состояние угрожает здоровью детей, которые тренируются в нем. Выехал сегодня на осмотр старого здания и еще раз убедился, что его надо сносить. Встретился там же с родителями воспитанников, которые обеспокоены тем, что новый ФОК будет строиться в другом месте", - написал Калиматов.

По его словам, в новом ФОКе, который возведут в рамках нацпроекта "Демография", создадут все условия для тренирующихся. Там будут вентиляция, душевые, массажный салон, зал для занятия фитнесом, тренажерный зал, бассейн, тир и многое другое.

"В первую очередь для нас важно здоровье детей. Главная задача - создать хорошие условия для их здоровья. На время строительства нового ФОКа детей распределят по школьным спортзалам. Планируем сдать объект к лету 2023 года. До этого времени придется и родителям, и детям потерпеть некоторые неудобства. Но когда строительство трехэтажного спортивного комплекса будет завершено, они оценят его качество и созданные там условия", - добавил глава региона.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.