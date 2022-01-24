Приамурье оснастили лесопожарной спецтехникой почти на 90%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 января. /ТАСС/. Целевые показатели по оснащению специализированной техникой и оборудованием для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров в Амурской области достигли почти 90%. В 2022 году работа продолжится, на приобретение техники по нацпроекту "Экология" выделено 137,1 млн рублей, сообщил во вторник ТАСС министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов.

"В 2022 году на реализацию федеральной программы "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" предусмотрено финансирование в объеме 137,1 млн рублей, что на 115,2 млн рублей меньше, чем в 2021 году. Снижение объема финансирования отмечается по таким направлениям, как оснащение лесохозяйственной и лесопожарной техникой и оборудованием. Финансовое обеспечение по указанным направлениям расходов рассчитывается с учетом установленного и уже достигнутого процента оснащения учреждений. [В Приамурье] целевые показатели по оснащению специализированной техникой и оборудованием практически выполнены: лесохозяйственная техника и оборудование - 70%, лесопожарная техника и оборудование - 87%", - сказал Севостьянов.

В 2022 году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" 61,9 млн рублей будет направлено на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием, 74 млн рублей на увеличение площади лесовостановления в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", 1,2 млн рублей на формирование запаса лесных семян для лесовостановления.

Амурская область входит в число регионов, которые каждый год страдают от лесных пожаров, 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В 2021 году сумма ущерба лесному фонду от природных пожаров по сравнению с 2020 годом снизилась почти вдвое - с 34 млн рублей до 18 млн рублей. По оценке минлесхоза, улучшения показателей удалось достичь благодаря запрету на любые виды отжигов в весеннее время, поэтапное введение особого противопожарного режима на территориях муниципальных образований, а также за счет технического оборудования - комплекса "Лесохранитель" и систем дистанционного мониторинга пожаров, мобильного приложения "Термические точки".

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни".