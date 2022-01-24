В Липецкой области в 2022 году направят на ремонт дорог 6 млрд рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Власти Липецкой области направят в 2022 году на ремонт автомобильных дорог 6 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд рублей из федерального бюджета, что на 66% больше уровня 2021 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"В 2022 году на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Липецкой области потратят 6 млрд рублей, из них 1,8 млрд - деньги федерального бюджета. Будет отремонтировано более 300 км дорог. <...> Благодаря ранней контрактации работы на большинстве объектов начнутся сразу, как это позволит погода", - сообщили в пресс-службе.

В 2021 году на реализацию нацпроекта в Липецкой области направили 4,4 млрд рублей, из них 545 млн рублей - из федерального бюджета, было отремонтировано более 300 км автодорог и почти 37 км уличной сети Липецка, Ельца, Грязей. По итогам 2021 года регион вошел в десятку лучших в стране по показателям реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Как уточняется в сообщении пресс-службы, также по нацпроекту отремонтируют переправы через реку Хавенку на автодороге Буховое - Колыбельское в Чаплыгинском районе и через ручей на дороге Добринка - В. Матренка в Добринском районе, через реку Пальна на трассе Становое - Троекурово - Лебедянь в Становлянском районе, через Усманку на дороге Усмань - Грачевка. Ремонт планируется на четырех мостах через реку Усманку на автодороге Бреславка - Сторожевские Хутора в Усманском районе, и на трех мостах через ручьи на дороге к Озеркам в Тербунском районе.

"В Грязях начнется двухлетняя реконструкция моста через реку Матыру. В Липецке ремонт ждет мост через Каменный Лог по улице Терешковой и Сокольский виадук, его будут приводить в порядок в течение двух лет. Помимо мостов, в Липецкой агломерации благодаря нацпроекту отремонтируют более 38 км уличной сети: 19 км в Липецке, 17,5 км в Ельце и 1,5 км в Грязях. В Ельце завершится капитальный ремонт одной из главных улиц города - Коммунаров", - говорится в сообщении.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году.