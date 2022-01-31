В Ивановской области планируется строительство 48 ФАПов в 2022 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Строительство 48 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) планируется в Ивановской области в 2022 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом в понедельник на совещании в партии "Единая Россия" по выполнению поручения президента России Владимира Путина о запуске программы модернизации первичного звена здравоохранения сообщил секретарь Ивановского регионального отделения партии "Единая Россия", глава Ивановского муниципального района Сергей Низов.

"С 2018 по 2020 год мы построили 18 ФАПов за счет региона, но, когда пришли федеральные средства [на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения], это в разы улучшило ситуацию. Мы в 2021 году построили 50 ФАПов, а в 2022 году планируется к строительству 48 фельдшерско-акушерских пунктов", - отметил Низов.

В сопроводительной презентации Низова отмечено, что на строительство 48 ФАПов планируется направить 245 млн рублей. Кроме того, в 2022 году в регионе планируется строительство трех врачебных амбулаторий стоимостью 45 млн рублей, проведение капремонта 12 объектов здравоохранения, требующее почти 344 млн рублей, а также закупка 25 единиц автотранспорта и 32 единиц медоборудования стоимостью 44 и 214 млн рублей соответственно.

По его словам, на реализацию мероприятий в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения до 2025 года выделили более 4,8 млрд рублей из федерального бюджета. "У нас на сегодняшний день порядка 3 тыс. сельских населенных пунктов, которые нуждаются в этой первичной медицинской помощи. Благодаря федеральной программе мы получили в 2021-2025 годах из федерального бюджета порядка 4,8 млрд рублей", - пояснил он.

Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения началась в России с 1 января 2021 года, с 2022 года осуществляется в рамках национального проекта "Здравоохранение". В частности, планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.