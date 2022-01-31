Почти 900 млн рублей направят в Липецкой области на ремонт трех дорог районного значения

ЛИПЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Почти 900 млн рублей направят в ближайшие два года власти Липецкой области по нацпроекту на капитальный ремонт трех автодорог районного значения. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Почти 900 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт трех автодорог районного значения, контракты по ним уже заключены", - сказал Артамонов. По его словам, речь идет о десятикилометровом участке трассы Воскресенское - Ивановка - Березовка - Данков, пятикилометровом участке Усмань - Девица - Крутченская Байгора и четырехкилометровом участке трассы Измалково - Чернава.

"Контракты по ним заключены на принципах так называемого жизненного цикла, то есть это долгосрочное соглашение с подрядной организацией на проектирование, ремонт и дальнейшее поддержание в нормативном состоянии полотна и разметки", - пояснил Артамонов.

"Срок завершения контрактов - 2025 год, работы по капремонту предполагается завершить в 2023 году", - пояснили в пресс-службе областной администрации. Всего же в текущем году, как напомнили в пресс-службе, по нацпроекту планируется отремонтировать более 300 км региональных трасс.

"Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение стратегических целей, которые стоят перед нашим регионом: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность региона", - заключил, в свою очередь, Артамонов.