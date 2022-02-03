Сельские медики Тюменской области получат 15 машин, способных преодолевать бездорожье

ТЮМЕНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Фельдшеры Тюменской области получат 15 служебных машин для преодоления бездорожья и обслуживания населения удаленных деревень региона в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили журналистам в информационном центре правительства Тюменской области.

"Пять новых автомобилей Niva Travel поступили в областную больницу № 11. Средства на обновление автопарка выделены из регионального бюджета. Комфортабельные автомобили, способные преодолевать бездорожье, передадут медикам в селах Аромашево, Омутинское и Юргинское, еще две останутся в Голышмановском городском округе. <...> В течение года в распоряжение медиков передадут еще 15 автомобилей LADA Largus", - говорится в сообщении.

Как отметили в инфоцентре региона, у многих фельдшеров есть водительское удостоверение, они самостоятельно будут пользоваться новым транспортом, что позволит выезжать на дом к маломобильным пациентам и обслуживать население удаленных деревень. Обновление автопарка проводится по программе модернизации первичного медицинского звена в рамках национального проекта "Здравоохранение".