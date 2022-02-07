Около 2 млрд рублей направят на расчистку реки Волги и ее притоков под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Астраханской области в рамках проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" до конца года направят на работы по расчистке реки Волги и ее притоков под Астраханью около 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале в понедельник.

Ранее сообщалось, что нехватка воды в некоторых сельских районах из-за обмеления и пересыхания ериков и ильменей является одним из наиболее острых вопросов для жителей Астраханской области. Так, падение уровня воды в реке Ахтуба в Ахтубинске осенью 2021 года привело к приостановке работы парома, который доставляет людей и технику на остров Петриков, где расположено большое количество дачных участков.

"По проекту "Оздоровление Волги", который касается нашего региона как прилегающей к Волге территории, в этом году за счет федеральных средств (2 млрд рублей) проведем работы по расчистке водных трактов Лиманского и Икрянинского районов, начнем расчищать один из крупных рукавов - Ахтубу на территории Ахтубинского и Харабалинского районов, часть рукава в Красноярском районе, а также водные объекты на территории Камызякского, Володарского районов и в городе Астрахани", - написал Бабушкин.

Он также добавил, что правительство РФ уделяет большое внимание программе "Чистая вода". По словам губернатора, для снижения объемов отводимых в Волгу загрязненных сточных вод до 2024 года будет проведена реконструкция Северных очистных сооружений канализации МУП г. Астрахань "Астрводоканал".

Как сообщал ТАСС, власти Астраханской области к 2024 году по федеральному проекту "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" расчистят более 400 км водных объектов для свободного пропуска паводковых вод, улучшения проточности водотоков и наполнения ильменных водоемов.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.