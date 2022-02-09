Несырьевой неэнергетический экспорт Нижегородской области за год вырос почти на 30%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 февраля. Нижегородская область по итогам 2021 года увеличила объем несырьевого неэнергетического экспорта на 29,7% - до $5 млрд, сообщает в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Несырьевой неэнергетический экспорт Нижегородской области по итогам 2021 года увеличился на 29,7%, по сравнению с 2020-м, и составил $5,097 млрд", - говорится в сообщении.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов рассказал, что рост показателя обеспечен компаниями, выпускающими электрораспределительные устройства, поливинилхлорид, стальные трубы, фанеру и другую продукцию. Власти поддерживают экспортеров по двум нацпроектам - "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство".

В числе крупнейших партнеров Нижегородской области - Бангладеш, Белоруссия, Индия, Казахстан, Польша, Египет и Германия.

Черкасов отметил, что региональные предприниматели активно пользуются федеральной поддержкой - по результатам 2021 года регион занял второе место в стране по объему предоставленной Минпромторгом России поддержки промышленного экспорта по линии РЭЦ (1,7 млрд рублей).

Наращивание объемов экспорта является основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Нацпроект включает пять федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Логистика международной торговли", "Экспорт продукции АПК", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".