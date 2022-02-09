Несколько дорог к туристическим местам отремонтируют в Дагестане в 2022 году

МАХАЧКАЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Трассы к нескольким туристическим местам отремонтируют в Дагестане в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году. Всего в рамках проекта в текущем году будет отремонтировано 70 км дорог, на эти средства планируют выделить более 2 млрд рублей, об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В текущем году в Дагестане благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" приведут в нормативное состояние 70 км автодорог. На эти цели выделено 2,1 млрд рублей, из которых 830 млн рублей - средства федерального бюджета, 1,3 млрд рублей - республиканского бюджета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы пройдут в 5 районах региона. При этом, одним из ключевых объектов нацпроекта в этом году станет автодорога Махачкала-Буйнакск-Леваши-Верхний Гуниб.

"После капитального ремонта в 2022 году участок автомобильной дороги регионального значения Махачкала-Буйнакск-Леваши-Гуниб протяженностью 4 км станет четырехполосным. Данное направление имеет высокую интенсивность движения и является туристическим", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по данным министерства, дорожники продолжат реконструкцию автомобильной дороги "обход Манаскент" с подъездом к санаторию "Каспий". Отмечается, что реконструкция данного участка протяженностью около 4 км завершится в этом году и будет способствовать развитию прибрежной части Карабудахкентского района Дагестана. Данное транспортное направление служит кратчайшим путем из международного аэропорта "Уйташ" на южный Дагестан в объезд поселка Манас, а также разгружает наиболее напряженный участок федеральной трассы М-29 "Кавказ".

В пресс-службе отметили, что в рамках нацпроекта в этом году также отремонтируют 38 объектов в Махачкале, где в нормативное состояние приведут 20,9 км дорог местного значения.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в России до 2030 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.