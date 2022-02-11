В Оренбургской области на ремонт дорог в 2022 году по нацпроекту выделено 5 млрд рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Финансирование нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Оренбургской области превысит 5 млрд рублей, ремонтные работы запланированы на дорогах региональной опорной сети. На данный момент идет определение подрядчиков, сообщила пресс-служба правительства области.

"В 2022 году на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Оренбургской области запланировано более 5 млрд рублей. Большой объем работы будет проведен на дорогах, входящих в региональную опорную сеть. По всем объектам текущего года сейчас идет корректировка сметной документации, проводится государственная экспертиза. По ряду объектов уже прошли конкурсные процедуры и определены подрядчики. На сегодня уровень контрактации по нацпроекту в Оренбуржье составляет более 27%", - сказано в сообщении.

По итогам 2021 года в регионе отремонтировано почти 470 км дорог, в том числе 71,4 км в Оренбурге и 7,1 км в Орской агломерации. По данным властей, общий дорожный фонд Оренбургской области в 2021 году превысил 20 млрд рублей, из них по нацпроекту поступило более 6,1 млрд.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в России с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".