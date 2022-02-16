"Молодежный сквер" появится на месте пустыря в Приморском районе Петербурга в этом году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Современный скейт-парк, площадки для стритбола и зоны для граффити дополнят "Молодежный сквер" в Приморском районе Петербурга, который должны открыть уже в этом году. Об этом сообщили в среду в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

"В Приморском районе Санкт-Петербурга на месте пустыря между Байконурской, Туполевской улицами и проспектом Сизова в этом году появится "Молодежный сквер". Территория преобразится благодаря региональному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", -говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что основу композиции составит тенистая аллея из лип, которая объединит несколько зон. Реконструкция территории сохранит сложившуюся систему пешеходных связей и направлений, а вертикальная планировка участка позволит обеспечить поверхностный водоотвод. Для горожан установят спортивное оборудование, построят скейт-парк, площадки для стритбола и настольного тенниса, обустроят полосы препятствий и поставят тренажеры, также здесь появятся зоны творчества со стеной для нанесения граффити. Будут обустроены и тихие уголки, где разместятся навесы и беседки с цветниками и подпорными стенками, качели и гамаки. Также будет предусмотрен амфитеатр в виде скамеек-трибун с навесом для проведения лекций и небольших концертов на открытом воздухе.

В 2018 году администрация Приморского района провела опрос жителей о необходимости создания нового общественного молодежного пространства. По итогам голосования было решено разместить сквер на территории, которая сейчас используется как автостоянка. Проектирование работ по благоустройству территории было выполнено в 2020 году, а в этом году здесь планируется создать современную зону для общения молодежи.

По региональному проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году в Петербурге планируется благоустроить более 40 объектов. Наиболее значимыми из них станут вторая очередь парка Героев-Пожарных, парк Авиаторов, сад Смольного собора, Любашинский сад и набережная реки Смоленки. Всего в городе за последние три года появилось более 100 общественных пространств.