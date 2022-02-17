В Калининградской области на реализацию нацпроектов в этом году направят 12,8 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Объем средств на реализацию национальных проектов в Калининградской области в 2022 году составит 12,8 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"В 2022 году работа по реализации национальных проектов будет продолжена. На эти цели в бюджете в настоящий момент предусмотрено 12,8 млрд рублей, в том числе 6,6 млрд рублей за счет федеральных средств", - уточнил заместитель областного правительства Дмитрий Кусков, которого цитирует пресс-служба.

В 2021 году общий объем финансирования мероприятий по национальным проектам в регионе составил почти 13,5 млрд рублей, в том числе 7,3 млрд рублей за счет средств федерального бюджета. Кассовое исполнение средств федерального бюджета, по словам Кускова, достигло 99,2%, а с учетом переноса части неосвоенных средств на новый год - 99,9%.

Почти 30% от всех средств были направлены на мероприятия нацпроекта "Демография", в основном - на социальные выплаты, строительство дошкольных учреждений и спортивных объектов. В 2021 году введены в эксплуатацию три детских сада в Калининграде на 460 мест и начато строительство еще шести. В сентябре открылся спортивный комплекс с плавательным бассейном в парке "Южный". Также по нацпроекту в 2021 году было завершено строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Светлом и поселке Озерки Гвардейского муниципального округа.

За три года реализации нацпроектов в области из аварийного жилья было расселено 1 672 человека, что почти в полтора раза выше плановых цифр, отремонтировано более 410 км дорог. Благодаря нацпроекту "Образование", по модели образовательного центра "Сириус" создан региональный Центр выявления, поддержки и развития детей и молодежи. На базе школ заработали еще 20 центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". Всего в регионе действуют 73 таких центра.

По нацпроекту "Здравоохранение" переоснащены современным медицинским оборудованием региональный сосудистый центр Областной клинической больницы и детские поликлиники. По нацпроекту "Культура" построен дом культуры в поселке Люблино Светловского городского округа, созданы пять модельных библиотек в Калининграде, Светлогорске, Черняховске, Зеленоградске и поселке Знаменск Гвардейского муниципального округа.