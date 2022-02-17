Турпоток в Чувашии в ближайшее время вырастет до 1 млн человек в год

ТАСС, 17 февраля. Власти Чувашии поставили задачу в ближайшей перспективе увеличить туристический поток до 1 млн человек в год. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев во время выступления с отчетом перед Государственным Советом региона о результатах деятельности кабинета министров за 2021 год.

Ранее власти республики сообщали, что уже в 2022 году этот показатель может составить до 350 тыс. человек.

"Целевой ориентир - в ближайшей перспективе турпоток должен быть доведен до миллиона человек в год, ожидается освоение новых видов туризма и появление туристических маршрутов", - сказал он.

Николаев добавил, что в прошлом году республика включилась в межрегиональный железнодорожный проект "Яркие выходные в Приволжье" и приняла два железнодорожных круизных поезда. "Начата работа по созданию двух межрегиональных брендовых маршрутов "Две сестры - два этноса" и "Путешествие гурмана по великой Волге", - уточнил он.

По словам главы республики, по региональному проекту "Развитие туристической инфраструктуры" в 2021 году велась реконструкция трех объектов - Чебоксарского залива и Красной площади по программе создания кластера "Чувашия - сердце Волги", а также Московской набережной. "Однако из-за проблем, выявленных при выполнении строительных работ на ряде объектов, и не начавшегося по причине отсутствия госэкспертизы строительства защитных сооружений на реке Волга неосвоенными остались почти 270 млн рублей федеральных средств", - пояснил Николаев. Он также отметил, что власти рассчитывают на успешную реализацию планов с помощью Агентства по развитию туризма и индустрии гостеприимства, которое было учреждено в прошлом году.

Чувашия вошла в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" в конце 2021 года. Он предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.