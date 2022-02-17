В Оренбургской области в 2022 году капитально отремонтируют более 20 школьных спортзалов

ТАСС, 17 февраля. Капитальный ремонт и оснащение инвентарем запланировано в 25 школьных спортзалах Оренбургской области в 2022 году по нацпроекту "Образование". На эти цели предусмотрено более 58 млн рублей, сообщило управление информационной политики Министерства региональной и информационной политики области в четверг.

"К началу следующего учебного года в Оренбургской области в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" планируется капитально отремонтировать и обновить материально-техническую базу 25 спортивных залов в школах. На эти цели направят более 58 млн рублей", - говорится в сообщении.

Работы запланированы в спортзалах школ городов Бугуруслан, Оренбург, Медногорск, Гай, Сорочинск, Соль-Илецк, и 19 муниципальных районах. Модернизация позволит повысить уровень уроков физкультуры и создать новые школьные спортивные клубы. "Спортивная подготовка будущих олимпийских чемпионов начинается с раннего возраста, поэтому мы ежегодно вкладываем средства в развитие спортивной инфраструктуры региона - строим новые площадки ГТО, футбольные поля, ФОКи. Капитальный ремонт школьных спортзалов - часть этой большой работы", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Денис Паслера.

С 2019 года по нацпроекту в области капитально отремонтированы 77 школьных спортивных залов.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.