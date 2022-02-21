В чемпионате "Молодые профессионалы" в Ленобласти примут участие 1,2 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Ленинградской области пройдет с 24 по 28 февраля 2022 года, в нем примут участие 1 205 человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

"В общей сложности участие в региональном чемпионате примут 1 205 человек. Это и участники соревнований, и судейство, и волонтеры", - сказал он, выступая на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Участниками чемпионата станут студенты и учащиеся образовательных организаций Ленинградской области в возрасте от 12 до 22 лет, а также мастера производственного обучения и преподаватели. Площадками регионального чемпионата определены 13 населенных пунктов Ленинградской области: Кириши, Тихвин, Кировск, Гатчина, Тосно, Волхов, Сосновый Бор, Всеволожск, Выборг, п. Мичуринское, Кингисепп, Лисино-Корпус, п. Беседа, и одна площадка в городе Санкт-Петербурге.

Общее количество компетенций регионального чемпионата 2022 года насчитывается 60, из них 45 компетенций для возрастной категории 16-22 лет.

Чемпионаты WorldSkills Russia проходят в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в нацпроект "Образование". WorldSkills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.