В Омской области по нацпроекту отремонтируют девять дорог к туристическим объектам

ОМСК, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Омской области в 2022 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют в сельских районах девять автотрасс и два искусственных сооружения, ведущих к туристическим достопримечательностям, сообщила пресс-служба правительства региона. В самом Омске к молодежному чемпионату мира по хоккею, гостей которого город примет в конце декабря этого года, будут приведены в нормативное состояние 15 улиц.

"Развитие внутреннего туризма - одно из перспективных направлений социокультурного и экономического развития региона. В текущем году благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в девяти районах области будет отремонтировано более 120 км дорог и два искусственных сооружения к местам туристического интереса", - сообщила пресс-служба.

Так, будут приведены в нормативное состояние трех автотрассы, ведущих к популярным у любителей отдыха на воде Крутинским озерами, где находится самая северная в мире колония краснокнижных пеликанов. Также будут отремонтирована дорога из Омска в Седельниково, которая ведет к геологическим памятникам региона "Берег Драверта" (нетипично высокий для лесостепного обрывистый берег с видом на Иртыш) и знаменитым "Пяти озерам", которые, согласно местным легендам, представляют собой кратеры от падения огромного метеорита и соединены подземной рекой. Вошли в список и трассы в Тару, самый старый город региона на севере Омской области, к соленому озеру Эбейты и турбазам на берегу реки Оми.

"В этом году особое внимание при реализации нацпроекта будет уделено городу Омску, так как областной центр является главной площадкой празднования 200-летия Омской области, местом проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров до 20 лет. Часть дорог в списке, на который правительством Омской области выделены субсидии - это обновления дорожного полотна в районе строящегося спорткомплекса "Арена". Также в порядок планируется привести дороги по улицам Интернациональная, Тарская, Партизанская - это в самом центре города", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Буркова. Всего в рамках подготовки Омска к приему гостей будет выполнен ремонт на 15 улицах.

Молодежный чемпионат мира по хоккею планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Для этого в Новосибирске и Омске возводятся новые ледовые арены.