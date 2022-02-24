В Новосибирской области отремонтируют более 50 км трасс

НОВОСИБИРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Более 50 км дорог, по которым проходят школьные маршруты, отремонтируют в Новосибирской области, где больше половины школ расположены в сельской местности. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

По данным на начало 2021 года, в Новосибирской области более 600 школ находятся в сельской местности. На дорогах регионального и межмуниципального значения Новосибирской области действует 607 школьных маршрутов общей протяженностью 5 563 км. Ежедневно к школам подвозится более 10 тыс. детей.

"В 2022 году в Новосибирской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в рамках реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорожники приведут в порядок 54 км трасс, на которых осуществляется движение школьных автобусов. Работы по приведению трасс, по которым проходят школьные маршруты, в нормативное состояние осуществляются под контролем правительства Новосибирской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в России с 2019 года. Изначально в него включили четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".