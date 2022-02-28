Число камер фотовидеофиксации на дорогах Псковской области за пять лет выросло вдвое

ПСКОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Безопасные качественные дороги" за два последних года увеличили в пять раз число камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах регионах. Это позволило снизить аварийность и повысить безопасность на трассах, сообщил в понедельник ТАСС и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Для Псковской области тема обеспечения безопасности на дорогах крайне актуальна, так как протяженность региональных трасс составляет почти 8 тыс. км, в регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и медучреждений. При этом лишь 34% дорог региона находятся в нормативном состоянии. Кроме того, область является приграничной - это единственный регион РФ, который граничит сразу с тремя иностранными государствами, пропуская через свою территорию поток транзитных грузовых автомобилей.

"За два последних года на территории Псковской области количество комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения увеличилось более чем в пять раз. Это беспрецедентные показатели. Благодаря этому на дорогах удалось сократить число аварий, как с участием автомобилистов, так и пешеходов. В настоящее время система фотовидеофиксации включает в себя 67 стационарных комплексов фотовидеофиксации и 23 передвижных комплекса", - сказал собеседник агентства.

Аренда камер для экономии бюджета

Чтобы сэкономить расходы бюджета на установку и обслуживание камер, власти региона начали арендовать такие установки. Это позволило не только сократить бюджетные расходы, но и увеличить число мест на трассах области, где появились такие установки.

"Сейчас развитие системы фотовидеофиксации нарушений в Псковской области идет путем поэтапной установки комплексов и их последующей аренды у исполнителей посредством заключения госконтрактов. Аренда комплексов по сравнению с их приобретением комплексов позволяет снизить нагрузку на бюджет области и сэкономить на проведении строительно-монтажных, пусконаладочных работ при монтаже таких камер. Кроме того, это позволяет экономить на ремонте комплексов, оплате электроэнергии, каналов связи, а также на содержании штата технических специалистов, обслуживающих комплексы", - уточнил Стармолотов.

Он отметил, что установка комплексов фотовидеофиксации на дорогах области ведется в рамках регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

Нацпроект "Безопасные качественные автодороги" охватит 105 городов, формирующих агломерации, в 84 субъектах РФ. В рамках реализации проекта должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.