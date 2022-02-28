На юге России до 2025 года планируется ликвидировать 17 свалок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Ликвидацию или рекультивацию 17 свалок планируется провести в 2023-2024 годах в регионах Юга России, это позволит улучшить качество жизни 4 млн человек, сообщил в понедельник полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов в ходе заседания совета при полпреде.

"У нас в округе в 2023-2024 годах запланировано ликвидировать или рекультивировать 17 свалок. Численность населения, качество жизни которого от этого улучшится, превышает 4 млн человек. По состоянию на начало февраля текущего года, две свалки в Республике Крым в городах Белогорск и Судак рекультивируются со сроком завершения в 2024 году. На них уже выполнено соответственно 70% и 30% от общего объема работ", - сказал Устинов.

По его словам, в этом году также должны начаться работы по ликвидации и рекультивации свалок в городе Ахтубинск Астраханской области и в Новочеркасске Ростовской области, финансирование на эти цели выделено. При этом полпред отметил, что на начало февраля не были заключены контракты на выполнение соответствующих работ.

"По остальным 13 объектам на февраль текущего года велась подготовка необходимой документации для ее представления в Минприроды России с целью получения федеральных субсидий. Подать заявки нужно не позднее мая этого года. При этом по проектам в городах Волгограде, Анапе, Горячем Ключе, Лагани, Элисте, Красном Сулине, Цимлянске, Донецк и Севастополе работа велась в основном только на этапе государственно экологической экспертизы", - добавил Устинов.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами. Нацпроекты стартовали в 2019 году.