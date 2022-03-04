Еще один район на Сахалине присоединился к системе раздельного сбора мусора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Система раздельного сбора мусора в Сахалинской области теперь действует в Корсаковском районе на юге Сахалина (один из самых крупных городских округов на островах), сообщил ТАСС гендиректор регионального управления по обращению с отходами Максим Федотов.

Прошлым летом сахалинские власти обещали, что Корсаковский район присоединится к системе раздельного сбора мусора в 2022 году. До конца 2023 года такую работу планируется провести во всей области. Сейчас система раздельного сбора отходов действует в Южно-Сахалинске и его пригороде.

"К раздельному сбору мусора присоединяются Корсаков и село Озерское (Корсаковский район - прим. ТАСС). Контейнеры в Корсакове [и в Озерском] отличаются от тех, что установлены в Южно-Сахалинске, но их просто узнать, на них размещены информационные таблички", - рассказал Федотов.

На сегодняшний день промаркированные контейнеры установлены на 87 площадках городского округа. Вывоз будет проводиться на первоначальном этапе раз в неделю. Но будет вестись мониторинг, в случае необходимости вывозить мусор будут чаще. Отсортированные отходы направятся на сортировочный комплекс, который также располагается в Корсакове.

Система утилизации отходов в Сахалинской области - это этап реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая является частью национального проекта "Экология". В 2020 году в районах области установили несколько тысяч современных евроконтейнеров для сбора мусора, развернули масштабную работу по уборке несанкционированных свалок. В 2021 году работа по этим направлениям активно продолжалась и длится до сих пор.

Нацпроект "Экология" изначально рассчитывался на период 2019-2024 гг. В связи с пандемией ряд задач всех нацпроектов продлили до 2030 г. Работа над нацпроектом "Экология" в России ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Предполагается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.