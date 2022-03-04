В Крыму за год намерены создать около 100 объектов здравоохранения

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Крыма намерены в 2022 году завершить строительство 45 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и начать возводить еще 41 ФАП. Республике выделены средства на строительство 97 объектов здравоохранения, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

"Свыше 1,3 млрд рублей предусмотрено в этом году в Крыму на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения. Средства выделены на строительство 97 объектов здравоохранения в 12 медицинских организациях. Так, планируется завершить строительство 45 фельдшерско-акушерских пунктов, работы по которым стартовали в 2021 году. Продолжится строительство 41 ФАПа со сроком завершения работ в начале 2023 года. Начнется строительство двух новых поликлиник в Симферополе", - говорится в сообщении.

Предусмотрено также финансирование на капитальный ремонт 37 объектов в 11 медучреждениях. "Планируется завершить капремонт 30 врачебных амбулаторий, пять ФАПов и одного дневного стационара, работы по которым стартовали в 2021 году, продолжится капитальный ремонт одной амбулатории", - уточняется в пресс-релизе.

Также отмечается, что в течение года будут закуплены 49 автомобилей для 19 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Машины будут использоваться для выездов к больным на дом, а также для доставки препаратов к пациентам и материалов в лаборатории.

Главная цель национального проекта "Здравоохранение" - сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет и более. Для достижения этих целей разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение", и еще два федеральных проекта, исполнителем которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография".