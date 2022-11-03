План по лесовосстановлению в Иркутской области перевыполнили на 8,6% в 2022 году

План по лесовосстановлению перевыполнен благодаря усилиям не только лесничеств, но в арендаторов лесных участков

ИРКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Иркутская область, где сосредоточено более 10% российских лесов, в 2022 году перевыполнила план по лесовосстановлению на 8,6%. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Иркутской области в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" мероприятия по восстановлению лесов <…> выполнены на площади 146,2 тыс. га, или 108,6% при плановом показателе 134,6 тыс. га", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на министра лесного комплекса Владимира Читоркина пресс-служба отметила, что план по лесовосстановлению перевыполнен благодаря усилиям не только лесничеств, но в арендаторов лесных участков. "Так, в регионе в текущем году в рамках реализации инвестиционных проектов открыты четыре новых тепличных комплекса по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой в Ангарском, Братском и Казачинско-Ленском районах. Их общая производственная мощность составляет 8,7 млн сеянцев в год", - приведены в сообщении слова Читоркина.

Теперь в Иркутской области действует 67 лесных питомников, из них 26 относятся к сети учреждений регионального министерства лесного комплекса. В планах у региона строительство лесосеменного центра производственной мощностью 5 млн сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой в год. Его планируется создать на базе действующего Мегетского лесопитомника. Разрабатывается проектная документация на строительство.

В 2022 году в регионе баланс выбытия и воспроизводства лесов достиг 98,9%. К 2024 году площади выбываемых и восстанавливаемых лесов должны быть уравновешены, то есть восстанавливаться должно не меньше, чем вырубается и гибнет.

В 2021 году лесовосстановление в Иркутской области провели на площади 157,09 тыс. га, что на 7,5% больше уровня 2020 года. Объем лессовосстановления в 2022 году был меньше в связи с сокращением количества нелегальных вырубок и площади лесных пожаров.