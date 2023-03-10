В Севастополе отремонтируют более 100 дорожных объектов в 2023 году

В том числе восстановят два граничащих с горбольницей участка в Балаклаве

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Более 100 объектов дорожной инфраструктуры отремонтируют в Севастополе в 2023 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщается на сайте правительства города.

"Всего в Севастополе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 100 объектов, включая 5 мостов. Ключевая цель национального проекта - повышение качества жизни населения", - говорится в сообщении.

По нацпроекту отремонтируют две граничащие с горбольницей дороги в Балаклаве: участки в переулках Профсоюзный и Физкультурный общей протяженностью 0,27 км. Подрядная организация приступит к ремонту в марте, а завершить работы планируется во втором квартале, уточняется в сообщении.

"Особое значение уделено восстановлению дорог, ведущих к социально значимым объектам. Рядом находится городская больница", - приводятся в сообщении слова замдиректора ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя" Александра Ширяева.