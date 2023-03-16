Под Волгоградом построят парк с искусственной рекой

Общая площадь территории составит около 10 га

ВОЛГОГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Парк "Аксайская дубрава" построят в городе Котельниково Волгоградской области благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". В парке создадут искусственную реку, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе администрации региона.

"Заключен муниципальный контракт на строительство парка "Аксайская дубрава" в городе Котельниково Волгоградской области - эта территория стала победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". <…> Изюминкой парка станет искусственная река", - сказали в пресс-службе, отметив, что общая площадь дубравы около 10 га.

Уточняется, что на территории нового парка будут обустроены пешеходные зоны, велодорожки, система видеонаблюдения, установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные конструкции, сцена, амфитеатр, арт-объекты, искусственные водоемы, фонтаны, павильоны торговли и кафе, парковая мебель. Кроме того, в порядок здесь приведут мемориальную группу "Земля героев". Работы завершат к концу 2023 года. По данным комитета ЖКХ Волгоградской области, стоимость реализации проекта парка составляет 104 млн рублей.

Одна из ключевых задач нацпроекта "Жилье и городская среда" - повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.