Более 60 единиц общественного транспорта передали в регионы по нацпроекту с начала года

Впервые в субъекты будут поставлены и электробусы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 40 автобусов и 15 троллейбусов направили в регионы России с начала 2023 года по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Кроме того, впервые в субъекты будут поставлены и электробусы, сообщила в среду пресс-служба правительства РФ со ссылкой на замглавы кабмина Марата Хуснуллина.

"Благодаря реализации национального проекта продолжается обновление подвижного состава в регионах России. С начала года в городские агломерации уже поступило 46 автобусов и 15 троллейбусов. В результате этой работы люди получают комфортный транспорт, кроме того, снижается трафик на дорогах", - цитирует Хуснуллина пресс-служба.

По словам вице-премьера, всего в этом году в 19 городских агломераций планируется поставить 830 единиц нового подвижного состава, в том числе 334 автобуса, 180 трамваев и 32 троллейбуса.

Хуснуллин также отметил, что впервые в населенные пункты поступят и электробусы, для них будут установлены зарядные станции. "Так, 284 электробуса поступят в Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области", - сказал он.